Autos gucken in Bad Neuenahr Old- und Youngtimer-Rendezvous im Dahliengarten Celina de Cuveland 05.07.2026, 15:00 Uhr

i Das Picknick des AAC in Bad Neuenahr zieht immer viele begeisterte Autoliebhaber an. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Viele schöne Old- und Youngtimer konnten die Besucher des zweiten Automobil-Picknicks in Bad Neuenahr bestaunen. Der AAC lädt regelmäßig in den Dahliengarten ein, um die Schätzchen der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Oldtimer ziehen bekanntermaßen die Massen an. Die alten Schätzchen begeistern mit Chrom, Handschaltungen und alten Motoren. Zu sehen gab es am Sonntag etlichen von ihnen im Dahliengarten in Bad Neuenahr. Dort fand das zweite Automobil-Picknick 2026 des Ahr Automobil Clubs (AAC) Bad Neuenahr statt.







Artikel teilen

Artikel teilen