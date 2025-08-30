Was macht ein Fahrdienstleiter? Kaum jemand weiß es – dabei würde ohne ihn kein Zug rollen. Mario Krüll sitzt im Verborgenen, im Stellwerk Remagen, der Schaltzentrale der Deutschen Bahn. Er lenkt Züge, schützt Techniker und muss schnell entscheiden.

Was Fluglotsen in der Luft sind, ist Mario Krüll für den Zugverkehr. Der 58-Jährige ist Fahrdienstleiter, informiert Güterzüge über heranrasende ICEs, zieht Techniker rechtzeitig von den Bahnstrecken ab. Es vergeht kaum eine Minute, in der das Telefon nicht bei ihm klingelt – ohne Krüll steht der Bahnverkehr still.

Der Neuwieder trägt viel Verantwortung, ist in Remagen in einem der größten Stellwerke der Region eingesetzt. Aber was der Fahrdienstleiter genau macht, das könne nicht mal seine Frau sagen. Der Beruf ist kaum bekannt, der Einsatzort ebenso unspektakulär gelegen. Das Stellwerk steht in der Geschwister-Scholl-Straße am Anfang einer Wohnungssiedlung, nebenan liegt eine Zahnarztpraxis. Der Remagener Bahnhof ist zwar nur einen Katzensprung entfernt, dennoch fristet das Backsteingebäude mit der Hausnummer 17 ein unscheinbares Dasein.

Wie die Schaltzentrale der Deutchen Bahn aussieht

Krüll arbeitet an einem Ort mit vielen Fenstern, Knöpfen und Monitoren. Er sitzt an einem langen Arbeitstisch. Links von ihm sind Monitore mit aufgelisteten Fahrplänen, dazu ein Telefon, das nur selten stillsteht und vor ihm eine große Stelltafel mit vielen bunten Linien, Abkürzungen und Zahlencodes. Für Außenstehende ein Rätsel, für ihn ein System. „Alle, die hierherkommen, sind am Anfang beeindruckt“, sagt Krüll. „Selbst Kollegen, die bereits lange bei der Bahn und in kleineren Stellwerken gearbeitet haben“, merkt er scherzhaft an.

Remagen ist eines der größten Stellwerke der Region – kein Ort für Einsteiger. Hier wird nicht nur telefoniert, hier wird entschieden: Wer fährt zuerst? Wann darf ein Techniker aufs Gleis? Und wie kann der Fahrplan trotz Verspätungen und Baustellen im Takt bleiben? Der Fahrdienstleiter muss den Überblick über 17 Kilometer Strecke, drei Bahnhöfe und jede Menge Zugverkehr behalten.

i Kaum vergeht eine Minute, in der das Telefon nicht klingelt. Der Eisenbahner muss den Überblick behalten und schnelle Entscheidungen treffen. Michael Illjes

„Ich hol ihn raus“, ruft Mario Krüll bestimmt ins Telefon. Acht Kilometer weiter steht ein Techniker auf den Gleisen zwischen Neuer Weg und Oberwinter. Es nähert sich ein Zug. Am anderen Ende der Leitung wird etwas ins Telefon gesprochen. Der Neuwieder wiederholt den Funkspruch, präzise: „Der Anlass der Sperrung ist verfallen. Die Sicherungsmaßnahmen ebenfalls aufheben.“ Nur wenn der 58-Jährige den Funkspruch richtig wiederholt, wird das Gleis freigegeben. Nur dann darf der Zug passieren. Es geht um Minuten – und darum, dass niemand zu Schaden kommt.

„Jetzt überlege ich gerade, den Technikern eine Sperrpause zu geben. Wenigstens fünf Minuten. Ich frage mal nach, was mein Kollege sagt.“ Er hat eine rauchige Stimme, spricht ruhig, fast beiläufig. Aber was er sagt, zeigt das hohe Pensum im Minutentakt: Fahrpläne. Wartungen. Baustellen. Techniker auf dem Gleis. Der Funk mit den Lokführern oder spontane Reaktionen auf Verspätungen. Alles gleichzeitig

Die Einarbeitung in den Beruf dauert Wochen – trotz Vorerfahrung. Die Fahrdienstleiter müssen die örtlichen Gegebenheiten genaustens kennen. Der Beruf selbst braucht drei Jahre Ausbildung, ist aber auch im Quereinstieg komprimiert auf 100 Tage erlernbar. Die Pressestelle der Deutschen Bahn führt aus, dass es sich um hoch spezialisierte Fachkräfte handle, die kurzfristig schwer ersetzbar seien.

„Mein Ansporn ist die pünktliche Durchführung des Zugverkehrs. Das ist ja auch befriedigend – wenn man Feierabend hat und sagen kann: ,Ja, heute ist alles gut gelaufen.’ Dann gehst du anders vom Stellwerk runter“, meint der 58-Jährige. Ein Ansporn, der im Blut zu liegen scheint.

Der Neuwieder ist Eisenbahner in dritter Generation. Sein Opa war bereits Lokführer. Er habe als Blockwärter angefangen, immer mehr Verantwortung gesucht. So führte ihn sein Weg von der Elbe an den Rhein und von Linz nach Remagen. Im gefalle die moderne Technik und der „Kick“, den sein Beruf mitbringe: „Wenn ein Zug Verspätung hat, muss ich mir Gedanken machen, wie ich das trotzdem hinkriege, um die anderen Züge nicht zu verspäten. Es macht mir Spaß, diese Knoten zu lösen.“

Die allgemeine Wahrnehmung ist Mario Krüll nicht verborgen geblieben: „Wenn wir eine Störung haben und die Züge stehen irgendwo rum, dann ist das Gemeckere immer groß. Aber was da manchmal hinter steckt. Das sieht ja keiner.“ Auch im privaten Bereich sei nur mäßig Verständnis für seinen Beruf übrig. Wenn er in seinem Bekanntenkreis erkläre, was er so tue, dann wissen die das oft gar nicht einzuordnen: „Man kann sich nur mit Gleichgesinnten unterhalten – nur andere Eisenbahner verstehen das wirklich.“

Krüll darf niemanden vergessen

Krüll bewegt zwar nichts mit seinen eigenen Händen, aber ohne ihn bewegt sich kein Zug. Er legt fest, welches Gleis genutzt wird. Er entscheidet, ob gearbeitet werden darf. Und: Er trägt Verantwortung – in einem Beruf, der nicht viele Fehler erlaubt: „Man muss wissen, was man macht. Die Arbeiter stehen draußen auf dem Gleis, die darf ich nicht vergessen. Die Züge fahren hier teils mit über 100km/h.“

Er blickt aus dem Fenster, zeigt auf einen Zug, der am Remagener Bahnhof steht: „Beispielsweise der Euro City hier vorne fährt in die Schweiz, da sitzen Hunderte Leute drinnen. Das muss man sich immer klar machen und dafür sorgen, dass alles korrekt abläuft.“ Für Krüll ist heute Schluss. Er hatte Frühdienst und hat nun bereits um 12.30 Uhr Feierabend. Seinen Stuhl übernimmt jetzt einer der anderen 670 Fahrdienstleiter in Rheinland-Pfalz – denn wenn der Stuhl leer bleibt, kann auch kein Zug mehr fahren.

Das Stellwerk in Remagen

Das Stellwerk Remagen ist ein Spurplan-Drucktasten-Stellwerk Siemens 60 und wurde am 6. Dezember 1981 in Betrieb genommen. Es liegt an der elektrifizierten Bahnstrecke „Linker Rhein“ zwischen Köln Hbf und Bingen Hbf. Von dort aus werden der Bahnhof Remagen sowie der südlich gelegene Bahnhof Sinzig und der im Norden liegende Bahnhof Oberwinter ferngesteuert. Es ist rund um die Uhr mit mindestens einem Mitarbeiter besetzt. Ein zusätzlicher Mitarbeiter ist montags von 8 bis 15 Uhr sowie dienstags bis freitags von 6 bis 22 Uhr im Stellwerk Remagen im Einsatz. Derzeit arbeiten 13 Mitarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb des Stellwerks. Vier weitere Mitarbeiter werden planmäßig bis Ende des Jahres 2025 eingearbeitet. ill