Baustein für Jugendarbeit
Offener Treff für Nachwuchs in Bad Neuenahr eröffnet
Ein Billardtisch darf in keinem Jugendraum fehlen.
Ein Billardtisch darf in keinem Jugendraum fehlen.
Thomas Weber

Nach der Ahrflut waren die Räumlichkeiten für die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Bad Neuenahr nicht mehr nutzbar. Nun ist die Zeit des Provisoriums vorbei und ein neuer OKUJA-Standort eröffnet.

Lesezeit 2 Minuten
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKUJA) in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat einen neuen Hauptsitz. Jetzt öffneten sich erstmals die Türen in den neuen Räumlichkeiten in der Erich-Kästner-Realschule. Im Stadtteil Bachem gelegen, ist dieser Ort auf jeden Fall zentraler als die nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 nicht mehr nutzbare OKUJA-Villa an der Bad Neuenahrer Mittelstraße.

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Kreis AhrweilerSoziales

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