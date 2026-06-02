Baustein für Jugendarbeit Offener Treff für Nachwuchs in Bad Neuenahr eröffnet Thomas Weber 02.06.2026, 10:00 Uhr

i Ein Billardtisch darf in keinem Jugendraum fehlen. Thomas Weber

Nach der Ahrflut waren die Räumlichkeiten für die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Bad Neuenahr nicht mehr nutzbar. Nun ist die Zeit des Provisoriums vorbei und ein neuer OKUJA-Standort eröffnet.

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKUJA) in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat einen neuen Hauptsitz. Jetzt öffneten sich erstmals die Türen in den neuen Räumlichkeiten in der Erich-Kästner-Realschule. Im Stadtteil Bachem gelegen, ist dieser Ort auf jeden Fall zentraler als die nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 nicht mehr nutzbare OKUJA-Villa an der Bad Neuenahrer Mittelstraße.







Artikel teilen

Artikel teilen