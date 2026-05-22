Anreiseverkehr entzerren
Öffnet Camping für 24-Stunden-Rennen bald sonntags?
Zuschauer des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring wärmen sich bei kaltem Wetter an einem Feuer.
Zuschauer des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring wärmen sich bei kaltem Wetter an einem Feuer.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die CDU-Fraktion des Verbandsgemeinderates in Adenau hat die Anreisesituation zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring kritisiert. Immer wieder käme es zu Staus. Der Ring nimmt die Kritik ernst – und arbeitet bereits an einer Lösung.

Lesezeit 2 Minuten
Der Anreiseverkehr zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring in der vergangenen Woche ist relativ reibungslos und ohne große Staus abgelaufen. Das zumindest hatte Alexander Gerhard, Pressesprecher der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, unserer Zeitung auf Nachfrage mitgeteilt.

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