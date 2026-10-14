Innovation in der Grafschaft Obstbauer aus Eckendorf setzt für Erdbeeren KI ein Maja Wagener 14.10.2026, 13:00 Uhr

i Franz-Josef Schäfer arbeitet mit modernster Technik in seinem Erdbeeranbau in Eckendorf. Damit reagiert der Vorsitzende des Kreisbauernverbands im Kreis Ahrweiler auf steigende Kosten und fehlende Fachkräfte. Maja Wagener

Jede seiner Erdbeerpflanzen wird rund um die Uhr von Kameras überwacht, das Wasser analysiert und das Klima im Folientunnel optimal angepasst: Franz-Josef Schäfer setzt in seinem Betrieb in Eckendorf Künstliche Intelligenz ein.

Bis in den Oktober hinein gibt es in Eckendorf heimische Erdbeeren. In den vergangenen 35 Jahren hat Familie Schäfer ihren Anbau in der Grafschaft immer wieder an die aktuellen Gegebenheiten angepasst, vom Feld- zum geschützten Anbau, von Saisonfrüchten zu immertragenden Sorten.







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