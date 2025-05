Beim Gesprächstermin im eher karg eingerichteten Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde Oberwinter sitzt ein entspannt und aufgeräumt wirkender Michael Schankweiler am kleinen Konferenztisch. Nur noch wenige Gottesdienste und Termine trennen den im Jahr 1960 Geborenen von einem neuen Lebensabschnitt – dem Ruhestand.

Ich bin jetzt in den letzten Wochen schon deutlich entspannter.

Michael Schankweiler, evangelischer Pfarrer von Oberwinter

„Ich bin jetzt in den letzten Wochen schon deutlich entspannter. Alles ist etwas lockerer“, sagt er lächelnd. Dabei steht dem in Neuwied geborenen Rheinländer mit dem neuen Lebensabschnitt auch ein Ortswechsel bevor. „Ich ziehe ins westfälische Münster, wo meine Frau im vorigen Jahr ein Haus geerbt hat.“ Dafür kann der Pfarrer seine verbleibenden Urlaubstage, die sich über die vergangenen Jahre angesammelt haben, gut nutzen. Am 1. Juni feiert die Gemeinde in Oberwinter seinen Verabschiedungsgottesdienst, bevor dann am 30. Juni auch offiziell sein Pfarrdienst endet.

„Unser Pfarrer Schankweiler, einen Besseren werden wir nicht mehr kriegen“, ruft lachend ein Gärtner aus dem Pfarrgarten herüber. Damit spielt er nicht nur auf das Ende von Schankweilers Amtszeit an: Die evangelische Kirchengemeinde Oberwinter verliert mit seinem Abgang auch ihre Selbstständigkeit, wird Teil der schon existierenden Kirchengemeinde Remagen-Sinzig. Die Pfarrstelle in Oberwinter bleibt vorerst unbesetzt. Damit ist Schankweiler der 33. und wohl auch letzte Pfarrer in der bis ins Jahr 1555 zurückreichenden Geschichte der reformierten Kirchengemeinde.

Schankweiler selbst kam im Jahr 1998 nach Oberwinter. „Die Stimmung in der Gemeinde war damals etwas zerrissen“, erinnert er sich. Es gab glühende Fans seiner Amtsvorgängerin, aber auch Gemeindeglieder, die froh waren, dass frischer Wind in das Gemeindeleben kam. „Da wurde mir schnell klar, dass ich meinen eigenen Weg finden musste.“ Und das tat er. Er bemühte sich intensiv um die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde und im Ort. Dazu gehörten Ferienfreizeiten auf der niederländischen Insel Ameland ebenso wie Musikangebote oder die Gründung einer Theatergruppe mit mehreren Aufführungen. Erfahrungen hatte er da zuvor schon reichlich gesammelt, unter anderem in der deutschen evangelischen Kirchengemeinde in der griechischen Hauptstadt Athen.

Kirchenasyl war ein einschneidendes Ereignis

Angesprochen auf Meilensteine, die er in seiner Zeit als Pastor in Oberwinter erreicht hat, muss er nicht lange überlegen. „Das war bestimmt das Kirchenasyl im Jahr 2018. Damals hatten wir der aus dem Iran stammenden Familie Mokhtari, die abgeschoben werden sollte, in unsrem Pfarrhaus Asyl gewährt. Sie lebten hier fast ein Jahr in beengten Verhältnissen, zeitweise sogar in einem Zimmer“, erinnert sich der Pfarrer. Letztlich hatte die Aktion Erfolg. Eine Abschiebung der Familie konnte verhindert werden. „Sie leben heute in Koblenz. Wir haben noch immer einen sehr engen Kontakt.“

Ein wenig stolz ist er auch auf das kleine, aber feine evangelische Gotteshaus in Oberwinter, das ein wenig versteckt unweit der katholischen Kirche St. Laurentius steht. Anlässlich der 300-Jahr-Feier im vorigen Jahr wurden das Gebäude und sein Umfeld komplett saniert und herausgeputzt. „Ich wollte hier als letzter hauptamtlicher Pastor keinen Schrott hinterlassen“, sagt Schankweiler mit einem schelmischen Blitzen in den Augen. Das ist ihm offensichtlich gelungen.

Doch es gibt auch Schattenseiten. „Hin und wieder war die Kirche bei den Gottesdiensten ziemlich leer. Das ist dann schon frustrierend. Da fragt man sich, was habe ich falsch gemacht, warum erreiche ich die Menschen nicht?“ Doch diese Phasen des Selbstzweifels waren für Pfarrer Schankweiler zum Glück nur kurz. Inzwischen sind die Gottesdienste sogar wieder sehr gut besucht. „Jetzt fällt so manchem offenbar ein, dass ich bald weg bin, und er will noch einmal vorbeischauen“, sagt der Pfarrer mit einem Lachen.

Viele Pläne für den Ruhestand

Und wie wird sein Leben dann ab Juli im fernen Münster aussehen – wird Langeweile aufkommen? „Das glaube ich nicht“, sagt Schankweiler, der unter anderem gerade an einer wissenschaftlichen Arbeit schreibt, die er demnächst fertigstellen möchte. Vorträge und Lehrveranstaltungen, etwa an Volkshochschulen, möchte er geben. Und dann ist da noch die Musik, der er sich – vielleicht als Kirchenmusiker und Organist – in seiner neuen Gemeinde in Münster widmen möchte. Und dann wären da ja auch noch die vielen Reisepläne, die er gern umsetzen würde.