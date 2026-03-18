Messerangriff in Bad Breisig
Oberstaatsanwältin fordert Haftstrafen für Angeklagte
Der Eingang zum Landgericht in Koblenz. Dort muss sich ein 26-Jähriger von der Rheinschiene wegen versuchten Totschlags verantwo
Der Eingang zum Landgericht in Koblenz. Dort muss sich ein 26-Jähriger von der Rheinschiene wegen versuchten Totschlags verantworten.
Birgit Piehler

In dem Prozess am Landgericht Koblenz gegen einen 26-Jährigen, der in Bad Breisig auf zwei Männer mit einem Messer eingestochen haben soll, sollte eigentlich noch ein Zeuge gehört werden. Aber der kam nicht – und er wird auch nicht kommen.

Lesezeit 4 Minuten
Eigentlich hätte er den 26-Jährigen von der Rheinschiene, dem vorgeworfen wird, während einer Massenschlägerei auf offener Straße in Bad Breisig am 13. Januar 2025 zwei Männer mit einem Messer verletzt zu haben, entlasten sollen. Das jedenfalls hatte sich die Verteidigung des Angeklagten von der Aussage eines weiteren Zeugen erhofft und dessen Anhörung vor der 14.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren