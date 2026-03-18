Messerangriff in Bad Breisig Oberstaatsanwältin fordert Haftstrafen für Angeklagte Silke Müller 18.03.2026, 18:00 Uhr

i Der Eingang zum Landgericht in Koblenz. Dort muss sich ein 26-Jähriger von der Rheinschiene wegen versuchten Totschlags verantworten. Birgit Piehler

In dem Prozess am Landgericht Koblenz gegen einen 26-Jährigen, der in Bad Breisig auf zwei Männer mit einem Messer eingestochen haben soll, sollte eigentlich noch ein Zeuge gehört werden. Aber der kam nicht – und er wird auch nicht kommen.

Eigentlich hätte er den 26-Jährigen von der Rheinschiene, dem vorgeworfen wird, während einer Massenschlägerei auf offener Straße in Bad Breisig am 13. Januar 2025 zwei Männer mit einem Messer verletzt zu haben, entlasten sollen. Das jedenfalls hatte sich die Verteidigung des Angeklagten von der Aussage eines weiteren Zeugen erhofft und dessen Anhörung vor der 14.







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