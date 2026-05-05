In Oberbreisig kehrt der Postservice erst einmal zurück: In der Hauptstraße hat seit Mitte April eine Interimsfiliale geöffnet, die Kunden lange Wege erspart. Eine unbemannte Poststation wäre eine langfristige Alternative.
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Seit der Schließung der Metzgerei Loeblers in Oberbreisig im Februar 2024 mussten bislang auch Kunden der Post, deren Serviceangebote das Geschäft mit übernommen hatte, verzichten. Die Schließung hatte es mit sich gebracht, dass mehr als 3500 Oberbreisiger, darunter auch viele Senioren, für ihre Postgeschäfte umständliche und teilweise weite Wege zurücklegen mussten.