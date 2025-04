Die Bewerbungsfrist ist am Montag abgelaufen. Jetzt also steht fest, wer ins Rennen um den Chefsessel im Sinziger Rathaus geht. Das Ergebnis: Es bleibt bei einem Duell zwischen dem amtierenden Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) und seinem alleinigen Herausforderer Alexander Albrecht (Freie Wähler – Bürgerliste Sinzig). Das ergab eine Nachfrage unserer Zeitung bei der Stadtverwaltung in Sinzig. Will heißen: Weder die CDU noch die SPD, Bündnis 90/Die Grünen oder auch die FDP werden mit einem eigenen Bewerber antreten. Albrecht ist von den Freien Wählern am 7. Februar zum Bürgermeisterkandidaten gekürt worden. Bereits im Januar wurde bekannt, dass Geron erneut seinen Hut in den Ring wirft, um sich um seine Nachfolge zu bewerben. Die Sinziger Bürger sind am Sonntag, 18. Mai, aufgerufen, einen neuen Bürgermeister für die nächsten acht Jahre zu wählen. Da es nur zwei Kandidaten gibt, wird eine Stichwahl – ursprünglich für den 1. Juni vorgesehen – wohl nicht vonnöten sein.