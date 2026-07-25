Hat das Seminar Zukunft?
Nur noch zwölf Priesteramtskandidaten in Lantershofen
Regens Volker Malburg leitet das Seminar in Lantershofen seit zehn Jahren und fühlt sich wohl in der Grafschaft.
Regens Volker Malburg leitet das Seminar in Lantershofen seit zehn Jahren und fühlt sich wohl in der Grafschaft.
Thomas Weber

Die katholische Kirche steckt nach wie vor in einer Krise. In Lantershofen können sich Männer indes zum Priester ausbilden lassen. Doch die Zahlen sind rückläufig. Was bedeutet das für die Zukunft des Priesterseminars? 

Lesezeit 3 Minuten
Wer katholischer Priester werden möchte, kein Abitur hat, dafür aber schon eine abgeschlossene Berufsausbildung, dem bietet das Priesterseminar St. Lambert in Lantershofen dazu die Möglichkeit. Hier können sich „Spätberufene“ seit mehr als 50 Jahren auf dem dritten Bildungsweg daran machen, katholischer Priester zu werden, sofern ihr Heimatbistum sie auf diesen Weg schickt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerGlaube & Kirche
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren