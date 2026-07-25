Hat das Seminar Zukunft? Nur noch zwölf Priesteramtskandidaten in Lantershofen Thomas Weber 25.07.2026, 12:00 Uhr

i Regens Volker Malburg leitet das Seminar in Lantershofen seit zehn Jahren und fühlt sich wohl in der Grafschaft. Thomas Weber

Die katholische Kirche steckt nach wie vor in einer Krise. In Lantershofen können sich Männer indes zum Priester ausbilden lassen. Doch die Zahlen sind rückläufig. Was bedeutet das für die Zukunft des Priesterseminars?

Wer katholischer Priester werden möchte, kein Abitur hat, dafür aber schon eine abgeschlossene Berufsausbildung, dem bietet das Priesterseminar St. Lambert in Lantershofen dazu die Möglichkeit. Hier können sich „Spätberufene“ seit mehr als 50 Jahren auf dem dritten Bildungsweg daran machen, katholischer Priester zu werden, sofern ihr Heimatbistum sie auf diesen Weg schickt.







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