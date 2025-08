Im Grafschafter Ort Birresdorf hat der Ortsbeirat getagt und ist dabei fast unter sich geblieben. Nur der ehemalige Ortsvorsteher Klaus Huse saß auf den Publikumsplätzen und machte dem aktuellen Gremium nach dessen Sitzung deutlich, warum er der Kommunalpolitik den Rücken kehrte: „Viele der aktuell besprochenen Themen werden schon seit Jahren immer wieder vorgetragen. Darauf hatte ich keine Lust mehr.“ Auch im Birresdorfer Ortsbeirat wurde an diesem Abend die Sinnfrage gestellt, zumal bei den anwesenden sieben Ortsbeiräten fast alle Themen nur noch Kopfschütteln auslösten.

Absurdum Schülertransport

Ein Beispiel: Kindergarten- und Grundschulkinder des Dorfs gehen im benachbarten Leimersdorf in die entsprechenden Einrichtungen, die nebeneinander liegen. Um 14 Uhr enden Kindergartentag und betreuende Grundschule. Dann werden ein paar wenige Kita-Kinder mit einem großen Bus nach Hause gefahren. In diesen dürfen die Schulkinder aber nicht einsteigen – sie müssen per Elterntaxi abgeholt werden. Die Kita-Kids werden im Auftrag der Gemeinde transportiert, für die Schulkinder ist der Kreis zuständig.

Ein anderes Beispiel: Im April 2016 wurde eine Brücke der L79 über den Leimersdorfer Bach fortgespült. Rund acht Monate später wurde eine Behelfsbrücke errichtet, um nach Birresdorf fahren zu können. „Die Behelfsbrücke wird ihr zehnjähriges Bestehen feiern“, machte Ortsvorsteher Uwe Igelmund mit einer gehörigen Portion Sarkasmus deutlich.

LBM schiebt Gemeinde den schwarzen Peter zu

Der für den Wiederaufbau zuständige Landesbetrieb Mobilität schiebt den Schwarzen Peter der Gemeinde zu, will diese doch an gleicher Stelle ein Rückhaltebecken errichten. Einmal mehr aktualisierte Planungen sehen die L79 samt Radweg auf dem Damm geführt. Der Bau des Rückhaltebeckens geht aber nur zusammen mit der Renaturierung der Nierendorfer Auen in Niedernierendorf, weil dort massenhaft Mutterboden anfällt, der für den Dammbau benötigt wird. Die Symbiose spart Kosten, nur lässt die Maßnahme bei Nierendorf seit Jahren auf sich warten. Aktuell sieht die Planung den Neubau der L79 bei Birresdorf für Anfang 2027 vor.

Bei den Investitionsplanungen für die Jahre 2026 bis 2029 ging man ob der Situation in Birresdorf gar keine neuen Projekte an. Bei den jüngsten Haushaltsberatungen seien fast alle Eingaben der Ortsbeiräte mangels Gelder gestrichen worden und zur jüngsten Haushaltsplanung habe der Bürgermeister im Vorfeld auf die klammen Kassen hingewiesen, heißt es von dort.

Bushaltestelle mit Überdachung fehlt

Wenigstens die Eingaben vom Vorjahr mahnte der Ortsbeirat an. So fehle es im Ort an einer Bushaltestelle mit Überdachung, die auch den Verkehr auf der Berkumer Straße einbremse. 40 Kinder müssten sich bei Wind und Wetter jeden Morgen auf einem einen Meter breiten Bordstein versammeln. „Da muss wohl erst etwas passieren“, so der Ortsbeirat. Zudem möchte das Gremium eine Brunnenanlage im Ort saniert und zum Schutz vor Unfällen für Kinder gesichert sehen.

Der dritte Punkt: Ein Bolzplatz in Richtung Leimersdorf verkommt mehr und mehr, zum Fußballspiel ist der unebene Untergrund nicht mehr geeignet. Die Tore sind zugewuchert, der Ballfangzaun kaputt. Ortsvorsteher Igelmund kann es nicht fassen: „Man lässt das, was man hat, einfach verkommen“, so seine Ansage in Richtung Gemeindeverwaltung. Der Ortsbeirat sieht in dem Gelände die Möglichkeit, eine attraktive Freizeitfläche zu schaffen. „Ein Anziehungspunkt für Jung und Alt, Bürger und Wanderer, wenn man es attraktiv gestaltet“, so der Ortsvorsteher.

Die Forderung aus dem Haushaltsentwurf für 2025 wurde wiederholt, zudem möchte der Beirat in Planungen einbezogen werden und die Jugend ins Boot holen. Aber das werde wohl alles wieder hintenüber fallen, so die Befürchtungen. Gleiches gelte wohl auch für die wiederholte Forderung nach einer Überquerungshilfe für die L79 im Bereich des Dorfgemeinschaftshofs. Hier fordert der Ortsbeirat zudem für Menschen mit Einschränkungen eine Absenkung des Bordsteins auf beiden Straßenseiten. Alle Beschlüsse des aus Mitgliedern von vier Parteien bestehenden Gremiums fielen einstimmig.