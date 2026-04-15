Tausende Biker erwartet Nürburgring lädt zu Motorrad-Saisonauftakt „Anlassen“ Celina de Cuveland 15.04.2026, 18:00 Uhr

i 42.000 Motorradfahrer waren nach Angaben der Veranstalter 2025 beim "Anlassen" auf dem Nürburgring dabei. Frank Bugge

Der Nürburgring lädt am Sonntag, 26. April, zum „Anlassen“ ein. Tausende Motorradfahrer kommen in die Eifel, um am ökumenischen Gottesdienst teilzunehmen und sich eine gute Saison zu wünschen. Höhepunkt ist immer ein Korso über die Nordschleife.

Nachdem am Nürburgring bereits die Touristenfahrten begonnen und der beliebte „Carfriday“ stattgefunden hat, steht nun Ende April das nächste große Event ins Haus: das „Anlassen“, der Motorradgottesdienst für alle Biker zum Saisonstart. Tausende Motorradfahrer werden zu diesem Anlass am Sonntag, 26.







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