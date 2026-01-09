NSDAP sorgte im Kreis Ahrweiler immer wieder für Ärger

Unter den Verletzten, die früher ins Krankenhaus Remagen kamen, gab es auch immer wieder Opfer von Auseinandersetzungen zwischen politischen Lagern. So gab es etwa schwere Zusammenstöße zwischen Nationalsozialisten, Polizisten und Kommunisten.
1932 erregte ein Vorfall großes Medieninteresse, als es in der Nacht zum 9. Oktober zu einer Massenschlägerei in Lohrsdorf kam, die tödlich endete. Über diese berichteten diverse Zeitungen wie etwa die deutsche Reichszeitung, das Bochumer Tagblatt, die Rheinisch-Bergische Zeitung und die Godesberger Volkszeitung.