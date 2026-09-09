25 Jahre im Kreis Ahrweiler Notfallseelsorger helfen, wenn die Not am größten ist Judith Schumacher 09.09.2026, 10:00 Uhr

i Ein eingeschworenes Team: Die Notfallseelsorger im Kreis Ahrweiler, hier bei der Fusion im Jahr 2018 mit der Notfallseelsorge Nürburgring. Werner Dreschers

Die Notfallseelsorger im Kreis Ahrweiler leisten einen Beitrag, der nicht mehr wegzudenken ist: Sie betreuen Menschen in Ausnahmesituationen. Zum 25-jährigen Bestehen der Organisation im Kreis Ahrweiler blicken wir auf die Arbeit der Ehrenamtler.

Mit einem sogenannten Blaulichtgottesdienst soll am Freitag, 11. September, um 19 Uhr in der Kirche Maria Himmelfahrt Bad Breisig an die Gründung der Notfallseelsorge im Kreis Ahrweiler erinnert werden. Diese erfolgte am 14. September 2001, also vor 25 Jahren.







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