Wenn ein Großeinsatz der Polizei Menschen in Angst versetzt, sind die Notfallseelsorger des Kreises Ahrweiler für sie da. Rainer Schönhofen und Susanne Schmitz-Portugall waren am Freitag in Sinzig dabei und sprechen mit uns über ihre Arbeit.
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Wenn es zu einer sogenannten Großschadenslage kommt, wie etwa bei dem Raubüberfall am Freitag, 8. Mai, auf einen Geldtransporter in Sinzig, bei dem der Täter zwei Personen im Tresorraum der Bank eingeschlossen hatte, kommt die gesamte Blaulichtfamilie zum Einsatz.