Nach Bankraub mit Geisellage Notfallseelsorger helfen in Extremsituation in Sinzig Maja Wagener 15.05.2026, 15:00 Uhr

i Gemeindereferent Rainer Schönhofen (links) und die Lehrerin Susanne Schmitz-Portugall sind Teil des Teams der ehrenamtlichen Notfallseelsorge im Kreis Ahrweiler und ein kleiner Teil der Blaulichtfamilie, wie sie betonen. Sie haben Menschen betreut, die am Freitag, 8. Mai, von dem Raubüberfall mit Geisellage in Sinzig betroffen waren. Maja Wagener

Wenn ein Großeinsatz der Polizei Menschen in Angst versetzt, sind die Notfallseelsorger des Kreises Ahrweiler für sie da. Rainer Schönhofen und Susanne Schmitz-Portugall waren am Freitag in Sinzig dabei und sprechen mit uns über ihre Arbeit.

Wenn es zu einer sogenannten Großschadenslage kommt, wie etwa bei dem Raubüberfall am Freitag, 8. Mai, auf einen Geldtransporter in Sinzig, bei dem der Täter zwei Personen im Tresorraum der Bank eingeschlossen hatte, kommt die gesamte Blaulichtfamilie zum Einsatz.







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