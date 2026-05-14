Wenn Menschen in Extremsituationen geraten, unterstützen häufig Notfallseelsorger wie Susanne Schmitz-Portugall und Rainer Schönhofen. So auch beim Bankraub in Sinzig, bei dem Personen in der Bank eingeschlossen waren. Was bewegt die Helfer dabei?
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Susanne Schmitz-Portugall und Rainer Schönhofen gehören zum Team der Notfallseelsorge des Kreises Ahrweiler, das am Freitag, 8. Mai, am Einsatz der Polizei beim Raubüberfall auf eine Bank in Sinzig beteiligt war. Dort wurden ein Fahrer des überfallenen Geldtransporters und ein Mitarbeiter der Bankfiliale über Stunden im Tresorraum eingeschlossen.