Einsatz bei Bankraub in Sinzig
Notfallseelsorger: „Es war wichtig, dass wir da waren.“
Susanne Schmitz-Portugall (rechts) und Rainer Schönhofen gehören zum Team der Notfallseelsorge im Kreis Ahrweiler. Das hat als T
Susanne Schmitz-Portugall (rechts) und Rainer Schönhofen gehören zum Team der Notfallseelsorge im Kreis Ahrweiler. Das hat als Teil der Blaulichtfamilie den Einsatz der Polizei beim Banküberfall mit Freiheitsberaubung in Sinzig begleitet.
Maja Wagener

Wenn Menschen in Extremsituationen geraten, unterstützen häufig Notfallseelsorger wie Susanne Schmitz-Portugall und Rainer Schönhofen. So auch beim Bankraub in Sinzig, bei dem Personen in der Bank eingeschlossen waren. Was bewegt die Helfer dabei?

Lesezeit 3 Minuten
Susanne Schmitz-Portugall und Rainer Schönhofen gehören zum Team der Notfallseelsorge des Kreises Ahrweiler, das am Freitag, 8. Mai, am Einsatz der Polizei beim Raubüberfall auf eine Bank in Sinzig beteiligt war. Dort wurden ein Fahrer des überfallenen Geldtransporters und ein Mitarbeiter der Bankfiliale über Stunden im Tresorraum eingeschlossen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBlaulicht

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