Personalnot ist in vielen Kitas ein Problem. Eltern der Kita in Westum schlagen jetzt Alarm: Die ständige Notbetreuung und damit verbunden die Belastung für die Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, setzt ihnen zu.
Lesezeit 3 Minuten
Für Natalie Teichrib und andere Eltern, die ihre Kinder in die Obhut der Westumer Kindertagesstätte (Kita) geben, ist angesichts fortdauernder Notbetreuung ein Punkt erreicht, der sie den Weg an die Öffentlichkeit gehen lässt. So sagt Natalie Teichrib im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Situation in der Kita nicht mehr hinnehmbar ist.