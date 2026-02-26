Stadt sagt: Personal fehlt
Eltern der Westumer Kita sind häufig angehalten, ihre Kinder selbst zu betreuuen, da in der Kita nur eine Notbetreuung gewährleistet werden kann. Für viele Eltern ist das eine Zumutung.
Personalnot ist in vielen Kitas ein Problem. Eltern der Kita in Westum schlagen jetzt Alarm: Die ständige Notbetreuung und damit verbunden die Belastung für die Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, setzt ihnen zu. 

Für Natalie Teichrib und andere Eltern, die ihre Kinder in die Obhut der Westumer Kindertagesstätte (Kita) geben, ist angesichts fortdauernder Notbetreuung ein Punkt erreicht, der sie den Weg an die Öffentlichkeit gehen lässt. So sagt Natalie Teichrib im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Situation in der Kita nicht mehr hinnehmbar ist.

Kreis AhrweilerBildung

