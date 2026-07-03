Schulleiter Lutz Hasbach freut sich: Gerade laufen die Bodenarbeiten am Peter-Joerres-Gymnasium in Ahrweiler, dann ist die erste Schule des Kreises nach der Flutkatastrophe im Ahrtal saniert. Doch sechs weitere Kreisschulen sind längst nicht so weit.
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Lutz Hasbach, Schulleiter im Peter-Joerres-Gymnasium (PJG) in Bad Neuenahr-Ahrweiler, freut sich: Die Sanierungsarbeiten im Schulgebäude gehen nach der verheerenden Flutkatastrophe ihrem Ende entgegen. Der Keller, das Erdgeschoss und die Sporthalle waren in der Nacht vom 14.