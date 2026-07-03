Fünf Jahre nach der Ahrflut Normalbetrieb im Peter-Joerres-Gymnasium in Sichtweite Maja Wagener 03.07.2026, 12:00 Uhr

i Schulleiter Lutz Hasbach freut sich, dass im Peter-Joerres-Gymnasium in Ahrweiler bald wieder Normalbetrieb einkehrt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Schulleiter Lutz Hasbach freut sich: Gerade laufen die Bodenarbeiten am Peter-Joerres-Gymnasium in Ahrweiler, dann ist die erste Schule des Kreises nach der Flutkatastrophe im Ahrtal saniert. Doch sechs weitere Kreisschulen sind längst nicht so weit.

Lutz Hasbach, Schulleiter im Peter-Joerres-Gymnasium (PJG) in Bad Neuenahr-Ahrweiler, freut sich: Die Sanierungsarbeiten im Schulgebäude gehen nach der verheerenden Flutkatastrophe ihrem Ende entgegen. Der Keller, das Erdgeschoss und die Sporthalle waren in der Nacht vom 14.







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