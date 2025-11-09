300 Quadratmeter Fläche mehr Norma in Remagener Goethestraße soll größer werden Judith Schumacher 09.11.2025, 08:00 Uhr

i Der Discounter Norma will sich im Remagener Nahversorgungszentrum an der Goethestraße zum Rhein hin auf rund 1200 Quadratmeter erweitern. Judith Schumacher

Der Norma im Nahversorgungszentrum an der Remagener Goethestraße will wachsen. Ein Anbau in Richtung des Rheins ist geplant. Während der Bauphase soll der Markt geöffnet bleiben – um anschließend 300 Quadratmetern Fläche mehr zur Verfügung zu haben.

Das Einkaufszentrum in der Remagener Goethestraße soll ein etwas verändertes Gesicht bekommen. Das erläuterte jetzt die Planerin Ramona Grothues vom VDH Projektmanagement in Erkelenz dem Bauausschuss in dessen jüngster Sitzung. So ist der Anbau geplant Die Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co.







