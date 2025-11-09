Norma in Remagener Goethestraße soll größer werden

Der Norma im Nahversorgungszentrum an der Remagener Goethestraße will wachsen. Ein Anbau in Richtung des Rheins ist geplant. Während der Bauphase soll der Markt geöffnet bleiben – um anschließend 300 Quadratmetern Fläche mehr zur Verfügung zu haben.
Das Einkaufszentrum in der Remagener Goethestraße soll ein etwas verändertes Gesicht bekommen. Das erläuterte jetzt die Planerin Ramona Grothues vom VDH Projektmanagement in Erkelenz dem Bauausschuss in dessen jüngster Sitzung.
So ist der Anbau geplant
Die Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co.