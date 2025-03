Vor einigen Tagen sind mit einer gut besuchten Auftaktveranstaltung die Touristenfahrer mit ihren Autos nach der Winterpause an den Nürburgring zurückgekehrt. Doch in diesem Jahr gelten für Auto- und Motorradfahrer neue Regeln auf der Nordschleife.

Nur noch wenige Wochen, dann beginnt für die Motorradfahrer mit dem Motorradgottesdienst „Anlassen“ am 27. April die Touristenfahrsaison auf dem Nürburgring. Doch ab diesem Jahr gelten für die motorisierten Hobbyrennsportfans auf zwei Rädern neue Regeln auf dem Nürburgring. Während die Grand-Prix-Strecke auch weiter von ihnen im Rahmen der Touristenfahrten befahren werden kann, ist die Nordschleife für die Biker weitestgehend tabu. Einzig Touristenfahrer mit Autos dürfen künftig auf ihr unterwegs sein. Lediglich an ausgewählten Terminen können Motorradfahrer als Teilnehmer von Motorradfahrtrainings und -schulungen auf geführten Fahrten die 73 Kurven der knapp 21 Kilometer langen Eifler Rennstrecke erleben.

Doch warum diese Neuerung? Unsere Zeitung hat hierzu mit Alexander Gerhard, Pressesprecher der die Rennstrecke betreibenden Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG gesprochen. „Wir haben diese Entscheidung nicht getroffen, um die Motorradfahrer, die zu uns an den Nürburgring kommen, zu verärgern“, so Gerhard gleich zu Beginn des Gesprächs. „Vielmehr geht es uns darum, die Sicherheit für Motorradfahrer auf der Rennstrecke zu erhöhen.“ So seien Motorradfahrer in Sachen Sicherheit ganz anders aufgestellt, als Fahrer von Autos. „Wenn ein Auto etwa auf der Nordschleife von der Strecke abkommt, dann gleitet es im besten Fall ein paar Meter an der metallenen Schutzplanke entlang“, so Gerhard und betonte: „Wenn aber ein Motorradfahrer von der Strecke abkommt, dann ist die einzige Knautschzone, die er hat, sein eigener Körper.“

Sicherheit für Motorradfahrer im Fokus

Zwar sei der Nürburgring aufgrund seiner Fahrbahnabsicherung durch Schutzplanken, Schutzzäune und aufgrund der installierten digitalen Streckenüberwachung grundsätzlich als sehr sichere Rennstrecke einzustufen, im Bereich der Nordschleife sei der Abstand zwischen den metallenen Schutzplanken und der Rennstrecke allerdings geringer als auf der Grand-Prix-Strecke. „Wenn ein Motorradfahrer auf der Grand-Prix-Strecke stürzt, dann ist die Gefahr, dass er durch den Sturz in eine Schutzplanke mit seinem Körper geschleudert wird, deutlich geringer.“

Ein Sicherheitsaspekt, der durchaus einleuchtet: Erst im vergangenen August war es auf der Nordschleife zu einem tödlichen Unfall gekommen, als ein Motorradfahrer im Bereich des Streckenabschnitts „Hatzenbach“ gestürzt und mit seinem Körper in eine Schutzplanke geprallt war. Bei diesem Aufprall hatte sich der Fahrer schwere Verletzungen zugezogen und war am selben Tag im Krankenhaus verstorben.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr von der Polizeiinspektion Adenau 105 Verkehrsunfälle anlässlich von Touristenfahrten aufgenommen, im Jahr 2023 lag diese Zahl der aufgenommenen Verkehrsunfälle bei 82.

Von den Touristenfahrern sei die Entscheidung zur Nordschleifennnutzung mit Verständnis aufgenommen worden, so Gerhard weiter und betonte mit Blick auf einen weiteren Sicherheitsaspekt für die getroffene Neuregelung: „Und nicht nur das, vielmehr kam der Wunsch, dass Autos und Motorradfahrer künftig nicht mehr gemeinsam auf der Nordschleife unterwegs sind, aus der Community selbst.“ So habe es auf der Nordschleife in der Vergangenheit so manche riskante Situation zwischen Autos und Motorrädern gegeben. Und dies nicht etwa, weil die Touristenfahrer nicht richtig fahren könnten. Sondern, weil beide Gruppen naturgemäß ein unterschiedliches Fahrverhalten und eine andere Fahrdynamik hätten.

Während Autofahrer etwa in den Kurven oft beschleunigen würden, sei es Motorradfahrern aufgrund einer veränderten Kurven- und Straßenlage oftmals gar nicht möglich, in sehr hohem Tempo durch eine Kurve zu fahren. Auch verlaufe die Fahrlinie von beiden Gruppen unterschiedlich. „Motorradfahrer lassen sich nach außen tragen in Kurven. Wenn dies passiert und in dem Moment ein Auto das Mottorad überholen möchte, kann es schnell zu einem Unfall oder einer Gefahrensituation kommen, bei denen auch ein Sturz des Motorradfahrers nicht ausgeschlossen werden kann.“

„Die Sicherheit aller Gäste auf dem Nürburgring hat für uns oberste Priorität. Wir möchten, dass alle Gäste, die bei uns auf dem Nürburgring unterwegs sind, abends auch heil und gesund wieder nach Hause fahren können.“

Alexander Gerhard, Pressesprecher der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG

Die Entscheidung zur Neuaufstellung der Nutzungsbedingungen für die Touristenfahrer hat sich die Nürburgring GmbH nicht leicht gemacht. Vielmehr habe man sich vor der Entscheidung die Situation rund um die gleichzeitige Teilnahme von Autos und Motorrädern bei Touristenfahrten auf der Nordschleife sehr genau angeschaut. „Eine Analyse hat ergeben, dass es gerade durch die unterschiedlichen Fahrdynamiken zu Missverständnissen zwischen den Teilnehmern kommen kann“, so Gerhard weiter und betonte im Hinblick auf die Neuregelung: „Die Sicherheit aller Gäste auf dem Nürburgring hat für uns oberste Priorität. Wir möchten, dass alle Gäste, die bei uns auf dem Nürburgring unterwegs sind, abends auch heil und gesund wieder nach Hause fahren können.“

Das bedeuten die neuen Regelungen für Motorradfahrer

Das freie Befahren der Nordschleife ist im Rahmen der Touristenfahrten für Motorräder ausgeschlossen. Befahren werden kann die Nordschleife mit einem Motorrad lediglich im Rahmen von Fahrtrainings und Schulungen. Insgesamt vier ganztägige Termine werden in der Saison 2025 angeboten, diese sind am 30. und 31. Juli sowie am 13. und 14. August.

Auf der Grand-Prix-Strecke können auch in dieser Saison Autos und Motorräder im Rahmen der Touristenfahrten gleichzeitig unterwegs sein. Zusätzlich bietet der Rennstreckenbetreiber für Motorradfahrer je nach tagesaktuellem Zweiradaufkommen exklusive Stints an, bei denen die Biker allein auf der Strecke unterwegs sein werden.

Motorradfahrer, die bereits eine Saisonkarte oder eine Guthabenkarte für Touristenfahrten besitzen, können diese auf der Grand-Prix-Strecke nutzen.

Weitere Infos zu den neuen Nutzungsregeln sowie zu den Fahrtrainings für Motorradfahrer gibt es auf der Homepage des Nürburgrings unter www.nuerburgring.de. clv