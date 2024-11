Nordschleife bekommt neue Ausfahrt

Nürburgring. Die Nordschleife bekommt eine neue, zusätzliche Ausfahrt. Diese soll bei den Touristenfahrten an stark frequentierten Tagen das Staupotenzial auf der Strecke reduzieren, so die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG in einer Pressemitteilung. Am Streckenabschnitt Döttinger Höhe gelegen, wird die neue Ausfahrt den Touristenfahrern in Zukunft die Möglichkeit bieten, nach einer absolvierten Runde unmittelbar auf die parallel verlaufende L 93 abzufahren. Ab Ende November sollen die Baumaschinen loslegen, damit das Vorhaben pünktlich zum Saisonbeginn 2025 fertig ist. Die Maßnahme ist eine der umfassendsten Verkehrsoptimierungen, die im Rahmen der Touristenfahrten umgesetzt wird.