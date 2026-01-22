Redner in Benediktinerabtei Norbert Lammert war zu Gast in Maria Laach Martin Ingenhoven 22.01.2026, 15:00 Uhr

i Norbert Lammert (Mitte), Bundestagspräsident a. D., sprach im Forum Maria Laach. Martin Ingenhoven

Norbert Lammert, Bundestagspräsident a. D., war am Mittwochabend zu Gast in Maria Laach, um dort anlässlich des 150. Geburtstags von Konrad Adenauer zu sprechen. Dabei zeigte sich: Viele Themen aus Adenauers Zeit sind auch heute noch aktuell.

Hochkarätige Redner zu aktuellen Themen – diese Tradition pflegt die Benediktinerabtei in Maria Laach seit Langem. Jüngstes Mitglied in der Reihe von Gastrednern ist Bundestagspräsident a. D. Norbert Lammert, der am Mittwochabend zu Gast in Maria Laach war.







Artikel teilen

Artikel teilen