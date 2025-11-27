Serie: Faszination Oldtimer Norbert Kreyer hat Opel Ascona zu Rallye-Wagen umgebaut Thomas Kölsch 27.11.2025, 05:00 Uhr

i Den Motor seines Opel Ascona hat Norbert Kreyer von Grund auf wieder aufgebaut. Thomas Kölsch

Was macht die Faszination Oldtimer aus? Dieser Frage geht unsere Zeitung in einer kleinen Serie nach. Heute berichtet der Niederzissener Norbert Kreyer davon, wie sein getunter Opel Ascona entstanden ist.

In der Motorsportszene ist Norbert Kreyer kein Unbekannter. Zugegeben, das ist eine Untertreibung. Und zwar eine große. Immerhin hat der 73-Jährige unter anderem einst Rallye- und Formel-1-Rennmotoren für Zakspeed, VW und vor allem für Toyota konstruiert und hat gegen Ende seiner Karriere sogar einen Zwölfzylinder-Flugzeugmotor mit Zulassung durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) entwickelt.







