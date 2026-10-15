Landrätin Cornelia Weigand setzt sich unbestritten für den Hochwasserschutz im Ahrtal ein. Hoch schlagen die Wellen aber über das Wie. Ihr offener Brief an den Kanzler sei wieder ein Alleingang gewesen, kritisieren Politiker des Kreistags harsch.
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Die Kritik an der Kommunikation von Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) reißt nicht ab. Im Juni hatte die Chefin des Landkreises Ahrweiler zusammen mit Kollegen aus zwei Nachbarkreisen ein erstes Schreiben mit der Bitte um Öffnung des Aufbauhilfefonds an Friedrich Merz (CDU) gesandt – ohne dass die Mitglieder des Kreistags darüber informiert waren.