Rückhaltebecken für das Ahrtal
Noch mehr Kritik nach neuem Landrätin-Brief an Merz
Ministerpräsident Gordon Schnieder (links) ließ sich im Juni bei einem Besuch von Landrätin Cornelia Weigand die Probleme der Wa
Ministerpräsident Gordon Schnieder (links) ließ sich im Juni bei einem Besuch von Landrätin Cornelia Weigand die Probleme der Wasserführung im engen Tag von Altenahr erläutern.
Thomas Weber

Landrätin Cornelia Weigand setzt sich unbestritten für den Hochwasserschutz im Ahrtal ein. Hoch schlagen die Wellen aber über das Wie. Ihr offener Brief an den Kanzler sei wieder ein Alleingang gewesen, kritisieren Politiker des Kreistags harsch.

Lesezeit 4 Minuten
Die Kritik an der Kommunikation von Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) reißt nicht ab. Im Juni hatte die Chefin des Landkreises Ahrweiler zusammen mit Kollegen aus zwei Nachbarkreisen ein erstes Schreiben mit der Bitte um Öffnung des Aufbauhilfefonds an Friedrich Merz (CDU) gesandt – ohne dass die Mitglieder des Kreistags darüber informiert waren.
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