Die Polizei hat auch zehn Wochen nach der großen Zeugenbefragungsaktion in Oberdürenbach keine neue Spur zum Täter. Ein Unbekannter soll ein siebenjähriges Mädchen im Juni sexuell missbraucht haben. Seither fahndet die Polizei nach dem Mann.
Knapp zehn Wochen nach einer ungewöhnlichen Großaktion der Polizei Anfang August in Oberdürenbach sind die Ermittlungsbehörden im Fall eines schweren sexuellen Übergriffs auf ein siebenjähriges Mädchen bei der Tätersuche noch nicht weiter gekommen.