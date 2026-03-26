Missbrauch an Siebenjähriger Noch immer keine Spur zum Täter von Oberdürenbach Celina de Cuveland 26.03.2026, 12:12 Uhr

i In Teams mit je drei Beamten macht sich die Polizei im August 2025 auf zu den Hausbesuchen in Oberdürenbach. Frank Bugge

Nach dem Missbrauch eines sieben Jahre alten Kindes in Oberdürenbach im Juni 2025 sucht die Polizei nach wie vor den Täter. Zwei DNA-Reihenuntersuchungen haben bisher keine neuen Ermittlungsansätze gebracht, heißt es von der Polizei.

Die Polizei tappt nach wie vor bei der Suche nach dem Täter eines sexuellen Missbrauchs an einer Siebenjährigen in Oberdürenbach im Dunkeln. Der Fall hat sich am 21. Juni vergangenen Jahres in dem Brohltalort ereignet. Im Nachgang gab es mehrere große Polizeiaktionen, unter anderem Befragungen und DNA-Probenentnahmen.







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