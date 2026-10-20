Kirmes ausgiebig gefeiert
Niklas Radermacher ist erneut Hahnekönig in Hoffeld
Julia Heinrichs und Niklas Radermacher sind das Hahnekönigspaar 2026.
Julia Heinrichs und Niklas Radermacher sind das Hahnekönigspaar 2026.
Werner Dreschers

Drei Tage Kirmes mit Musik, bayerischem Mittagessen und Frauenfrühstück – am Montag entschieden die Junggesellen in Hoffeld beim langen Hahneköppen über die Krone. Im Festzelt folgten Jubel, Ehrentänze und Feierstimmung bis in die Nacht.

Lesezeit 1 Minute
Drei Tage lang wurde in Hoffeld Kirmes gefeiert: an jedem Tag mit Musik, am Sonntag mit bayerischem Mittagessen und Nachmittagskaffee sowie viel Spaß im Festzelt. Einen Höhepunkt erreicht die Kirmes traditionell am Montag. Während der Vormittag dem traditionellen Frauenfrühstück mit viel „Hallo“ und bester Stimmung vorbehalten war, gehörte der Nachmittag den Junggesellen.
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