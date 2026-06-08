Weit entfernt von Lückenfüller Nik West lässt in Marienthal den Funk explodieren Thomas Kölsch 08.06.2026, 06:00 Uhr

Sie ist im Ahrtal lange nicht so bekannt wie Kasalla. Doch wer Nik West bei Musik und Wein in Marienthal gesehen hat, wird die Powerfrau nicht mehr vergessen. Schillernd und kraftvoll zeigte sich die Bassistin mit ihrer Band im Weinberg bei Dernau.

„Geht’s euch gut?“ Diese Frage ist natürlich rein rhetorischer Natur, zumindest an diesem Abend beim Festival Musik und Wein im Ahrtal. Wie soll es dem Publikum schon gehen, wenn auf der Bühne eine Powerfrau dem Funk frönt, mit mehr Energie als ein Kernkraftwerk und mit einer Leidenschaft, die mitreißt?







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