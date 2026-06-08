Weit entfernt von Lückenfüller
Nik West lässt in Marienthal den Funk explodieren

Sie ist im Ahrtal lange nicht so bekannt wie Kasalla. Doch wer Nik West bei Musik und Wein in Marienthal gesehen hat, wird die Powerfrau nicht mehr vergessen. Schillernd und kraftvoll zeigte sich die Bassistin mit ihrer Band im Weinberg bei Dernau.

Lesezeit 2 Minuten
„Geht’s euch gut?“ Diese Frage ist natürlich rein rhetorischer Natur, zumindest an diesem Abend beim Festival Musik und Wein im Ahrtal. Wie soll es dem Publikum schon gehen, wenn auf der Bühne eine Powerfrau dem Funk frönt, mit mehr Energie als ein Kernkraftwerk und mit einer Leidenschaft, die mitreißt?

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren