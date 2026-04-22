Irritation über Unfallzahlen Nierendorf setzt sich weiter für Verkehrssicherheit ein Lars Tenorth 22.04.2026, 13:00 Uhr

i Innerhalb der Ortslage Nierendorf erfasste die Polizei vom 1. Januar 2024 bis zum 14. April 2026 insgesamt acht Unfälle. Lars Tenorth

Der Ortsbeirat in Nierendorf sorgt sich um die Verkehrssicherheit der eigenen Mitbürger. Im Dorfkanal weist dieser auf (vermeintliche) Ungereimtheiten bei statistisch erfassten Unfallzahlen in Nierendorf hin. Darüber klärt nun die Polizei auf.

Dem Ortsbeirat Nierendorf ist die Verkehrssicherheit seiner Mitbürger ein wichtiges Anliegen, für das sich dieser weiter einsetzen möchte. Im eigenen Dorfkanal wies der Ortsbeirat auf (vermeintliche) Ungereimtheiten bei Unfallzahlen hin, die durch die Polizei statistisch für Nierendorf im Zeitraum zwischen dem 1.







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