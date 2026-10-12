Zwölf Zentner Kartoffeln Nierendorf feierte wieder sein beliebtes Kartoffelfest Thomas Weber 12.10.2026, 06:00 Uhr

i Nicht nur eine große Pfanne voller Reibekuchen bruzzelte beim Kartoffelfest. Thomas Weber

Schon zum 16. Mal drehte sich in Nierendorf alles um die Kartoffel. Beim Kartoffelfest wurden die Erdäpfel zentnerweise gerieben, gebraten und gekocht, bis jeder satt war.

Wenn die Nierendorfer zum Kartoffelfest rufen, strömen die Menschen in Scharen in den Grafschafter Ort. Am Sonntag war es wieder so weit, und schon zum 16. Mal standen die Erdäpfel im Mittelpunkt. Die St.-Sebastianus-Bruderschaft hatte eingeladen, und es wurde im ganzen Ort gebacken, mal Döppekooche, mal Kuchen fürs Nachmittagsbuffet.







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