Schon zum 16. Mal drehte sich in Nierendorf alles um die Kartoffel. Beim Kartoffelfest wurden die Erdäpfel zentnerweise gerieben, gebraten und gekocht, bis jeder satt war.
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Wenn die Nierendorfer zum Kartoffelfest rufen, strömen die Menschen in Scharen in den Grafschafter Ort. Am Sonntag war es wieder so weit, und schon zum 16. Mal standen die Erdäpfel im Mittelpunkt. Die St.-Sebastianus-Bruderschaft hatte eingeladen, und es wurde im ganzen Ort gebacken, mal Döppekooche, mal Kuchen fürs Nachmittagsbuffet.