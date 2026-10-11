Der Rhein von oben Niedrigwasser zwischen Brohl und Oberwinter Lars Tenorth 11.10.2026, 14:00 Uhr

i Am Fähranleger in Kripp ist das Rhein-Niedrigwasser allein durch die breiten Sandbänke deutlich zu erkennen. Der Pegel schränkt auch den Fährverkehr ein. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ob an der Ahrmündung in Sinzig, zwischen Remagen und Oberwinter oder am Fähranleger in Kripp: Aus der Vogelperspektive ist das extreme Niedrigwasser des Rheins deutlich zu erkennen. Eindrücke in einer Bildergalerie und aktuelle Pegelstände.

Die Sandbänke am Rhein zeigen es bereits deutlich: Der Pegelstand des Rheins ist weiterhin niedrig. Dabei ist die Tendenz insgesamt leicht steigend. Vor ein paar Tagen, am 6. Oktober um 11 Uhr, wurden am schifffahrtsrelevanten Pegel in Andernach ein Wasserstand von 0 Zentimetern gemessen.







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