Auch Bad Breisig betroffen
Niedrigwasser: Rhein-Fähren fahren teilweise nicht
Die Rheinfähre, die Bad Breisig mit Bad Hönningen verbindet, ist aktuell eingestellt.
Die Rheinfähre, die Bad Breisig mit Bad Hönningen verbindet, ist aktuell eingestellt.
Thomas Frey/dpa

Das aktuelle Niedrigwasser im Rhein wirkt sich auf die Fährfahrten aus. Die Fähren sind aktuell zum Teil nicht im Betrieb. So sieht die Situation der Fähren Linz-Remagen, Bad Breisig-Bad Hönningen sowie Bad Honnef-Rolandseck aus.

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Der Rhein-Pegelmesser in Andernach weist am Morgen, 27. September, um 10 Uhr einen Pegelwert von minus zwei Zentimeter auf. Ein negativer Messpunkt heißt nicht, dass der Rhein trocken, sondern dass der Wasserstand unter den festgelegten Nullpunkt der Messstelle gefallen ist.
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