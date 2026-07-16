Der Yachtclub Oberwinter sitzt derzeit auf dem Trockenen. Die Hobbysegler können nicht auf den Rhein hinaus fahren, der niedrige Wasserstand verbietet es. Nun hoffen die Hobbysegler auf Regen.

Der Rhein führt Niedrigwasser und bereitet damit der Schifffahrt Probleme. Nicht nur die Fähren sind davon betroffen, sondern auch der Yachtclub Oberwinter sitzt beim aktuellen Pegelstand von 25 Zentimeter auf dem Trockenen.

„Momentan ist das Segeln selbst auf dem Rhein gar nicht unbedingt unmöglich“, so Ignatios Souvatzis, Vorsitzender des Yachtclubs.