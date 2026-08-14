Brückensperrung kommt dazu Niedrigwasser fordert Remagens Bauunternehmen Wahl Judith Schumacher 14.08.2026, 12:00 Uhr

i Jürgen Ritter, Unternehmenssprecher der Firmengruppe Wahl aus Remagen Judith Schumacher

Niedrigwasser, die gesperrte Bonner Nordbrücke und Bauarbeiten auf der rechten Rheinschiene: Die Firmengruppe Wahl am Rhein muss derzeit mit mehreren Verkehrsengpässen umgehen, die Zeit und Geld kosten. Wie sie trotzdem Lösungen findet.

Der Rhein ist auf einem historischen Tiefstand, die Bonner Nordbrücke ist gesperrt. Was das für größere Unternehmen bedeutet und wie sich das Niedrigwasser und die Bonner Brückenproblematik auf deren Arbeit auswirken, hat unsere Zeitung am Beispiel der Wahl Firmengruppe mit ihrem Tiefbauunternehmen in Remagen abgefragt.







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