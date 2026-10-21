DLR-„Spacebuzz“ im Brohltal Niederzissener Schüler erleben virtuellen Weltraumflug Martin Ingenhoven 21.10.2026, 13:00 Uhr

i Mit VR-Brillen können die Kinder Originalfilme aus der ISS und spezielle Animationen sehen und fühlen sich dabei, als wären sie mitten in der Raumstation. Martin Ingenhoven

Mit VR‑Brillen ging es für einige Fünftklässler der Brohltalschule in Niederzissen jetzt auf einen virtuellen Raumflug. Der „Spacebuzz“ des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt war bei ihnen auf dem Schulhof stationiert.

Die schweren Raketentriebwerke dröhnen schon in den Ohren, die Piloten Alexander Gerst und Matthias Maurer geben letzte Instruktionen, und dann schießt die Rakete in den Himmel. Mit dabei auf diesem Flug sind neun Schüler, die die fünfte Klasse der Brohltalschule in Niederzissen besuchen.







Artikel teilen

Artikel teilen