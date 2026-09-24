In Niederzissen kann jetzt mit 400 Kilowatt geladen werden. Direkt an der A61 eröffnet der erste NEW E-Ladepark, der insbesondere für E-Lkw ausgelegt ist. Was an der E-Tankstelle besonders ist und wer sie benutzen kann.
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Der neue E-Ladepark in Niederzissen ist speziell auf das Laden von E-Lkw ausgelegt, kann aber auch von E-Autos benutzt werden. Er befindet sich im Industriegebiet Scheid und wurde am Dienstag, 23. September, eröffnet. Die E-Tankstelle wird von der Niederrhein Energie und Wasser (NEW), einer Vertriebsgesellschaft aus Mönchengladbach, betrieben und kann rund um die Uhr genutzt werden.