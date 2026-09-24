E-Mobilität im Kreis Ahrweiler
Niederzissen hat jetzt einen Schnellladepark für E-Lkw
Der Ladehub ist speziell für elektrische Nutzfahrzeuge ausgelegt, kann aber auch von Pkw benutzt werden.
Der Ladehub ist speziell für elektrische Nutzfahrzeuge ausgelegt, kann aber auch von Pkw benutzt werden.
Luis Loth

In Niederzissen kann jetzt mit 400 Kilowatt geladen werden. Direkt an der A61 eröffnet der erste NEW E-Ladepark, der insbesondere für E-Lkw ausgelegt ist. Was an der E-Tankstelle besonders ist und wer sie benutzen kann.

Lesezeit 2 Minuten
Der neue E-Ladepark in Niederzissen ist speziell auf das Laden von E-Lkw ausgelegt, kann aber auch von E-Autos benutzt werden. Er befindet sich im Industriegebiet Scheid und wurde am Dienstag, 23. September, eröffnet. Die E-Tankstelle wird von der Niederrhein Energie und Wasser (NEW), einer Vertriebsgesellschaft aus Mönchengladbach, betrieben und kann rund um die Uhr genutzt werden.
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