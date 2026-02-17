Karneval im Kreis Ahrweiler Niederzissen feiert knatschjeck und kunterbunt im Regen Martin Ingenhoven 17.02.2026, 11:10 Uhr

i Niederzissen: Wer sagt, dass Wikinger keinen Sinn für wohlklingende Karnevalsmusik haben? Martin Ingenhoven

Das war ein bunter Höhepunkt der Session für Prinz Florian I. und Prinzessin Dagmar I. aus Niederzissen: Der große Rosenmontagszug zog durch die Straßen. Trotz Regen kamen die Jecken zu Hauf und feierten mit ihrem Prinzenpaar.

Kurz und knackig war sie, die Session für Prinz Florian I. und Prinzessin Dagmar I. in Niederzissen. Nach zwei Prunksitzungen in einer ausverkauften Bausenberghalle und einer erfolgreichen Kind- und Jugendsitzung fieberte das Prinzenpaar nun mit allen anderen Niederzissener Jecken dem Sessionshöhepunkt entgegen: dem großen Rosenmontagszug, der sich alle zwei Jahre durch die Brohltaler Karnevalshochburg schlängelt.







