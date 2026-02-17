Das war ein bunter Höhepunkt der Session für Prinz Florian I. und Prinzessin Dagmar I. aus Niederzissen: Der große Rosenmontagszug zog durch die Straßen. Trotz Regen kamen die Jecken zu Hauf und feierten mit ihrem Prinzenpaar.
Lesezeit 2 Minuten
Kurz und knackig war sie, die Session für Prinz Florian I. und Prinzessin Dagmar I. in Niederzissen. Nach zwei Prunksitzungen in einer ausverkauften Bausenberghalle und einer erfolgreichen Kind- und Jugendsitzung fieberte das Prinzenpaar nun mit allen anderen Niederzissener Jecken dem Sessionshöhepunkt entgegen: dem großen Rosenmontagszug, der sich alle zwei Jahre durch die Brohltaler Karnevalshochburg schlängelt.