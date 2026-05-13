Baustelle in Ahrweiler Niederhutstraße: Mühlenteich sorgt für Baustopp Lars Tenorth 13.05.2026, 10:45 Uhr

i Eine Schotterschicht gewährleistet derzeit, dass die Niederhutsraße in Richtung Marktplatz durchgängig passierbar ist. Der Mühlenteich erzwingt nun einen Baustopp, nur noch vorläufige Arbeiten werden bis Ende Juni abgeschlossen. Bis die Baustelle Niederhutstraße endgültig abgeschlossen werden kann, wird es somit noch dauern. Lars Tenorth

Bis die Baustelle Niederhutstraße endgültig abgeschlossen werden kann, wird es noch dauern. Aber zumindest vorläufige Arbeiten werden zeitnah fertiggestellt. Der Mühlenteich erzwingt einen Baustopp. Das steckt dahinter und so geht es weiter.

Die Einzelhändler und Gastronomen in Ahrweiler sind nach der Flut durch die Baustellen Extrembelastungen ausgesetzt. Immer wieder prägte Lärm das Alltagsgeschehen, es gab bisweilen Einschränkungen bei Anlieferungen und immer wieder Dreck. Auch für Besucherinnen und Besucher der Innenstadt war das Ambiente durch die Baustellen oft getrübt.







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