Hutenfest in Ahrweiler Niederhut feiert Siege und Fortschritte in Ahrweiler Thomas Weber 26.11.2026, 15:00 Uhr

i Ehrengäste und gekrönte Häupter Ahrweilers vor dem Patronatsfest-Frühschoppen. Lucas Breuckmann

Die Niederhut feiert: Siege, Tradition und wiedererstandene Straßen prägen das Patronatsfest. Doch neben Jubel mahnt die Politik zum Weitermachen – und ein lange erwarteter Umbau sorgt weiter für Gesprächsstoff.

In den vier Innenstadtquartieren der Ahrweiler Altstadt gibt es bei aller guten Zusammenarbeit immer auch einen Wettkampf. Dabei geht es nicht nur um die kaum zu klärenden Fragen, wer die schönste Hut oder das schönste Tor hat. Es gibt auch Fakten, und die sprechen aktuell eine klare Sprache zugunsten der Niederhut.







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