Durchfahrt oder Straßensperre? Niederadenau sucht „dorfnützige“ Lösung für Pollerzoff Frank Bugge 18.03.2026, 05:00 Uhr

i Bürger diskutieren auf der Grundlage des Bebauungsplans für die Straße "Im Kirchenpösch" über die Verkehrsregelung in Niederadenau. Frank Bugge

Ein Streit um zwei Poller spaltet Niederadenau: Anlieger fürchten Straßenschäden ohne die Poller, Gegner berufen sich auf „Gewohnheitsrecht“ und lange Umwege. Am 23. März entscheidet der Gemeinderat von Dümpelfeld über die Angelegenheit.

Die 13 Mitglieder des Gemeinderats der Ortsgemeinde Dümpelfeld haben am Montagabend, 23. März, vorerst das letzte Wort. Bestätigen sie ihren Beschluss vom 27. Oktober 2025 und sollen Poller und Findlinge die neue Straße „Im Kirchenpösch“ auf der ehemaligen Bahntrasse im Ortsteil Niederadenau absperren?







Artikel teilen

Artikel teilen