Der Ersatzneubau der Unkelsteinbrücke ist für 2028 geplant – zugleich soll die B9 in Remagen saniert werden. Sperrungen und Umleitungen drohen, Infos zu konkreten Verkehrsführungen stehen seitens des Landesbetriebs Mobilität aber noch aus.
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Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl hatte es unlängst angesprochen: Im Zuge des Ersatzneubaus der Unkelsteinbrücke zwischen Remagen und Oberwinter, der mit den Abbrucharbeiten des Unkelstein-Viadukts im Jahr 2028 während der Korridorsperrung der Deutschen Bahn der Strecke Koblenz–Bonn beginnen soll, wird auch die Fahrbahndecke der B9 in Remagen erneuert: von der Ampelanlage am ehemaligen Krankenhaus Maria Stern bis zum Ortseingang auf Höhe ...