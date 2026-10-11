Kirmes in Ringen Nicht nur Feiern: Geschick ist beim Wettsägen gefragt Thomas Weber 11.10.2026, 17:00 Uhr

i Neben einem Unterhaltungsangebot der Schausteller hatten sich die Altgesellen auch selbst ein buntes Programm ausgedacht – immer unter Aufsicht des Kirmesmanns. So ist Geschick beim Wettsägen gefragt. Thomas Weber

Die Kirmes in Ringen bietet ein buntes Unterhaltungsprogramm und ist auch noch nicht zu Ende. Am Montag gibt es einen besonderen Kirmesabschluss.

Am Ringener Bürgerhaus geht es seit Samstag rund. Die Altgesellen Ringen-Beller haben zur traditionellen Kirmes eingeladen. Noch bis Montagabend kann gefeiert werden. Das bunte Programm bot und bietet für jeden etwas. Schausteller lockten mit Fahrgeschäften und ihren bunten Buden auf den großen Vorplatz vor allem Kids und Junggebliebene.







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