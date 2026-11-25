Meinung zu Mordprozess Wirft „Nicht alle Männer“ reicht nicht mehr Maja Wagener 25.11.2026, 19:00 Uhr

i Die aktuellen Lagebilder des Bundeskriminalamts (BKA) zeigen, dass bei häuslicher Gewalt nur fünf Prozent der Taten angezeigt werden. Maurizio Gambarini/dpa

Der Prozess um den Mord an der 29-jährigen Frau aus Wirft begann am Tag vor dem Orange Day. Am selben Tag, an dem die Lagebilder des Bundeskriminalamts zeigten, dass Gewalt gegen Frauen steigt. Da müssen gerade Männer umdenken, findet Maja Wagener.

Wenn der Bundestag anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen eine Schweigeminute einlegt, tun die Abgeordneten das auch für die 29-jährige Frau aus Wirft, die im Mai von ihrem Ex-Ehemann brutal erstochen worden sein soll. Dass sich nun auch gesetzlich etwas ändern, dass es härtere Strafen für Femizide geben soll, dass Gewalttäter Fußfesseln tragen sollen, ist angesichts der aktuellen Lagebilder des Bundeskriminalamts längst ...







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