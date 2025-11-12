Neun offene Stellen pro Bewerber im Kreis Ahrweiler

Die Arbeitsagentur blickt positiv auf das vergangene Ausbildungsjahr. Im Kreis Ahrweiler gab es zum 30. September deutlich mehr offene Stellen als unversorgte Bewerber.
Lesezeit 2 Minuten
Die Arbeitsagentur hat die Bilanz des Ausbildungsmarktes für 2024/2025 veröffentlicht. Demnach gibt es im Kreis Ahrweiler – und das entspricht der generellen Entwicklung – deutlich mehr offene Stellen als unversorgte Bewerber. Insgesamt waren im vergangenen Ausbildungsjahr 542 Bewerber im Kreis gemeldet, auf die 499 gemeldete Ausbildungsstellen kamen.