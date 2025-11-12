Arbeitsagentur sieht’s positiv Neun offene Stellen pro Bewerber im Kreis Ahrweiler 12.11.2025, 05:00 Uhr

i Der Kfz-Mechatroniker ist einer der beliebtesten Ausbildungsberufe in der Region. Frank Rumpenhorst/dpa

Die Arbeitsagentur blickt positiv auf das vergangene Ausbildungsjahr. Im Kreis Ahrweiler gab es zum 30. September deutlich mehr offene Stellen als unversorgte Bewerber.

Die Arbeitsagentur hat die Bilanz des Ausbildungsmarktes für 2024/2025 veröffentlicht. Demnach gibt es im Kreis Ahrweiler – und das entspricht der generellen Entwicklung – deutlich mehr offene Stellen als unversorgte Bewerber. Insgesamt waren im vergangenen Ausbildungsjahr 542 Bewerber im Kreis gemeldet, auf die 499 gemeldete Ausbildungsstellen kamen.







