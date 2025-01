Gospelmusik begeistert Neujahrskonzert in Weibern: Musikgenuss aus einem Guss Hans-Josef Schneider 05.01.2025, 15:00 Uhr

i Auch bei ihrem zweiten Auftritt in Weibern wusste Best of Harlem Gospel voll zu überzeugen. Hans-Josef Schneider

So viel Euphorie und Begeisterung hat man im Brohltal wohl selten erlebt: Das Neujahrskonzert mit Gospelsongs aus dem New Yorker Stadtteil Harlem riss die gut 3000 Besucher förmlich mit.

Harlem Gospel: Die Kirche bebt, die Brohltaler rasten aus. Mit einem Konzert voller Lebensfreude und Energie ließen Grammy-Preisträger Reverend Gregory M. Kelly und the Best of Harlem Gospel am Samstagabend vor weit über 300 Besuchern in der Weiberner St.

