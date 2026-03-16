Der Eifelstadl hat sich in ein Bowlingcenter verwandelt. Während der Motorsport so langsam wieder auf Hochtouren kommt, soll der Nürburgring auch für Nicht-Autofans attraktiver werden. Was die Gäste ab dem 27. März erwartet.
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Der Plan ist hinlänglich bekannt: Die besondere Strahlkraft der weltbekannten Eifelrennstrecke soll nach dem Willen der Betreiber dazu genutzt werden, den Nürburgring zu einer Event- und Freizeitdestination auszubauen. Zu einem ganzjährigen Ausflugsziel sozusagen, das auch jenen Zielgruppen offensteht, die mit Motorsport nicht viel am Hut haben.