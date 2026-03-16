Bowlingcenter öffnet Ende März
Neuheit im Ring-Carré: Am Nürburgring fallen bald Pins
Am 27. März eröffnet am Nürburgring ein Bowlingcenter. Auf acht Bahnen können bis zu 64 Spieler gleichzeitig dem beliebten Freiz
Am 27. März eröffnet am Nürburgring ein Bowlingcenter. Auf acht Bahnen können bis zu 64 Spieler gleichzeitig dem beliebten Freizeitspiel nachgehen.
Sven Siebel. Gruppe C Photography

Der Eifelstadl hat sich in ein Bowlingcenter verwandelt. Während der Motorsport so langsam wieder auf Hochtouren kommt, soll der Nürburgring auch für Nicht-Autofans attraktiver werden. Was die Gäste ab dem 27. März erwartet.

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Der Plan ist hinlänglich bekannt: Die besondere Strahlkraft der weltbekannten Eifelrennstrecke soll nach dem Willen der Betreiber dazu genutzt werden, den Nürburgring zu einer Event- und Freizeitdestination auszubauen. Zu einem ganzjährigen Ausflugsziel sozusagen, das auch jenen Zielgruppen offensteht, die mit Motorsport nicht viel am Hut haben.

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