Bowlingcenter öffnet Ende März Neuheit im Ring-Carré: Am Nürburgring fallen bald Pins Johannes Kirsch 16.03.2026, 05:00 Uhr

i Am 27. März eröffnet am Nürburgring ein Bowlingcenter. Auf acht Bahnen können bis zu 64 Spieler gleichzeitig dem beliebten Freizeitspiel nachgehen. Sven Siebel. Gruppe C Photography

Der Eifelstadl hat sich in ein Bowlingcenter verwandelt. Während der Motorsport so langsam wieder auf Hochtouren kommt, soll der Nürburgring auch für Nicht-Autofans attraktiver werden. Was die Gäste ab dem 27. März erwartet.

Der Plan ist hinlänglich bekannt: Die besondere Strahlkraft der weltbekannten Eifelrennstrecke soll nach dem Willen der Betreiber dazu genutzt werden, den Nürburgring zu einer Event- und Freizeitdestination auszubauen. Zu einem ganzjährigen Ausflugsziel sozusagen, das auch jenen Zielgruppen offensteht, die mit Motorsport nicht viel am Hut haben.







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