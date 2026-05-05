Hochzeitswein als Startprodukt Neues Weingut Althammer bereichert jetzt Lantershofen Thomas Weber 05.05.2026, 10:00 Uhr

Christian und Janina Althammer sehen im Weinbau ihre Zukunft.

In Lantershofen ist ein neues Weingut an den Start gegangen: Christian und Janina Althammer haben am ersten Maiwochenende ihre ersten Weine vorgestellt. Wie es nun mit dem Betrieb weitergeht.

Die Ahr hat ein neues Weingut, das aber nicht direkt in Flussnähe liegt. Im Grafschafter Ortsbezirk Lantershofen, in der Nähe der Kirche, ist das Weingut Althammer beheimatet. Im Jahr 2024 gegründet, haben Christian und Janina Althammer am ersten Maiwochenende ihre ersten Weine vorgestellt.







