Versorgung im Kreis Ahrweiler Neues Wasserwerk an der Walporzheimer Straße entsteht Thomas Weber 11.09.2026, 14:00 Uhr

i Wieder ein Spatenstich, dieses Mal griffen für den Neubau des Wasserwerks bei Walporzheim (v.l.) Wolfgang Brungs (Stadtverwaltung), Svenja Berweiler (Björnsen Ingenieure), Peter Diewald (Erster Beigeordneter), Pascal Rowald (Bürgermeister), Christian Staudt (Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau, Umwelt und Forsten), Dirk Weber (Stadtverwaltung), Stephan Doll (Stadtverwaltung), Lisa Schrick (Björnsen Ingenieure) und Thomas Blech (Stadtverwaltung) zur Schaufel. Thomas Weber

Es wird noch gut zwei Jahre dauern, bis das neue Wasserwerk in Bad Neuenahr-Ahrweiler an den Start gehen kann. Am Donnerstag wurde allerdings zum Spatenstich schon einmal in die Zukunft geschaut und auf das, was das neue Werk leisten wird.

Es war eine im Vergleich zu ähnlichen Ereignissen eher kleine Runde, die Kreisstadt-Bürgermeister Pascal Rowald beim neuerlichen Spatenstich der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler begrüßen konnte. Auch wenn es dieses Mal nicht um eine Schule oder eine Feuerwehr ging, so war der Anlass für die Versorgung der Bürger eminent wichtig, stand doch das Lebensmittel Nummer eins, nämlich das Trinkwasser im Vordergrund.







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