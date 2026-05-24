Altenpflege in Remagen
Neues Pflegezentrum im historischen Kloster St. Anna
Von der großen Anlage der Franziskanerinnen ist das denkmalgeschützte Gotteshaus erhalten geblieben.
Von der großen Anlage der Franziskanerinnen ist das denkmalgeschützte Gotteshaus erhalten geblieben.
Judith Schumacher

Im denkmalgeschützten ehemaligen Kloster St. Anna in Remagen wird das Altenpflegeheim ausgebaut, sodass es bald 52 Plätze umfasst. Dem hat der Bauausschuss jetzt zugestimmt. Was konkret geplant ist.

Lesezeit 2 Minuten
Der Orden der Franziskanerinnen hat in Remagen mit dem ehemaligen denkmalgeschützten Kloster St. Anna aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert Spuren hinterlassen. Die Schwestern, die alle ein höheres Alter erreicht haben und teilweise pflegebedürftig sind, möchten ihre verbleibende Lebenszeit in würdiger Umgebung verbringen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren