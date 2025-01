Baustelle am Moses-Kaufhaus Neues Parkhaus in Neuenahr geht im März an den Start Jochen Tarrach 29.01.2025, 06:00 Uhr

i Erst im März soll das neue "Zentrum-Parkhaus-Moses" eröffnet werden. Der derzeit genutzte Parkplatz soll bestehen bleiben, allerdings eine Parkzeitbegrenzung von zwei Stunden erhalten. Jochen Tarrach

Voraussichtlich im März soll das neue Parkhaus gegenüber vom Neuenahrer Kaufhaus Moses in Betrieb gehen. Damit verzögert sich der Start zwar um einige Monate, das neue Parkhaus soll dann aber einiges leisten können.

Den Ankündigungen nach sollte das neue Parkhaus auf dem Mosesparkplatz in Bad Neuenahr bereits zur Weihnachtszeit 2024 geöffnet werden. Doch fast hat man es erwartet: Es ist noch immer eine Baustelle. Wie Bürgermeister Guido Orthen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erklärte, soll es nun im März endlich so weit sein, dass sich die Tore öffnen und das Parkdurcheinander damit ein Ende hat.

